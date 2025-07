Unimore, è nata l'associazione dei prof emeriti: ecco chi sono i 18 soci

È stata ufficialmente costituita l’Associazione dei Professori Emeriti dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia con sede in via Università, Modena. Ne fanno parte di diritto previa richiesta i professori universitari che hanno ricevuto il titolo di Professore Emerito (figura definita nel Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592 e titolo concesso con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca), quale riconoscimento finale di una carriera scientifica ed universitaria di particolare e riconosciuto prestigio. Ai professori emeriti è di diritto attribuito il proseguimento facoltativo di svolgere attività universitarie e l’utilizzo di strutture e servizi dei Dipartimenti e dell’Ateneo. L’Associazione ha fra i suoi scopi anche quello di favorire le relazioni fra professori emeriti italiani e stranieri e con Associazioni analoghe a livello nazionale e internazionale. I soci ordinari sono alla data odierna 18 su 35 professori emeriti di Unimore.L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri.Il presidente è Dino Giovannini, il segretario è Ugo Maria Pagnoni, il tesoriere Paola Borella e i consiglieri Gabriella Aggazzotti e Angelo Oreste Andrisano.'La nostra è un’Associazione senza scopo di lucro e siamo grati – sottolinea Dino Giovannini – a quanti hanno operato per istituire e per promuovere l’Associazione. Siamo convinti dell’importanza dell’iniziativa dalla quale l’Ateneo e le città di Modena e Reggio Emilia potranno trarre vantaggio e arricchimento grazie alla disponibilità di una vasta gamma di saperi e competenze. Ringrazio vivamente il Magnifico Rettore che ci ha dato pieno appoggio mettendo a disposizione i servizi e le competenze dell’Ateneo per la realizzazione del nostro progetto'.