Unimore, nuovo rettore: ecco il bando. In pole Rita Cucchiara

L’Università di Modena e Reggio Emilia ha avviato ufficialmente il processo di elezione del nuovo Rettore. Il Decano dei professori di prima fascia ha pubblicato oggi, 17 aprile, il decreto che indice le votazioni per la guida dell’Ateneo nel sessennio 2025-2031.

Le operazioni si svolgeranno in modalità interamente elettronica, con voto da remoto tramite dispositivi personali. La prima votazione è fissata per mercoledì 4 giugno dalle 9 alle 18. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta, si procederà a un ballottaggio previsto per lunedì 16 giugno, negli stessi orari.

L’Assemblea per la presentazione delle candidature, alla quale potrà prendere parte solo il corpo elettorale di Unimore, si terrà giovedì 8 maggio 2025, a partire dalle ore 9.30, presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Modena, con collegamento in videoconferenza nella sede di Reggio Emilia.

Le candidature dovranno essere formalizzate entro il giorno successivo, venerdì 9 maggio, alle ore 12.Potranno votare i professori e ricercatori di ruolo, i ricercatori a tempo determinato (con alcune eccezioni), i rappresentanti degli studenti nei principali organi di governo dell’Ateneo, nonché il personale tecnico-amministrativo. Il Rettore sarà scelto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane, che garantiscano la copertura dell’intero mandato prima del pensionamento. La durata dell’incarico sarà di sei anni, con decorrenza dal 1° novembre 2025 e termine il 31 ottobre 2031. Il mandato non prevede possibilità di rinnovo.

Ad oggi in campo vi sono quattro candidature: il professor Tommaso Fabbri, docente di Organizzazione Aziendale alla facoltà di Economia, il professor Alessandro Capra, docente di Geomatica del Dipartimento di Ingegneria, la professoressa Rita Cucchiara, docente di Informatica ed esperta di Intelligenza Artificiale e la professoressa Giovanna Galli, direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia a Reggio. Al momento in pole vi sarebbe Rita Cucchiara, ma si profila una sfida vera.