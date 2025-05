Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Entra nel vivo il percorso che porterà, nel prossimo mese, all’elezione del nuovo Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore), in carica fino al 2031. Le elezioni si terranno il 4 giugno, con un eventuale ballottaggio fissato per il 16 giugno.





La scadenza per la presentazione delle candidature — aperta ai professori ordinari e associati non solo di Unimore ma anche di altri atenei italiani — è stata fissata per venerdì 9 maggio. Tuttavia, i candidati sembrano essere già stati definiti, al punto che Alberto Cavicchioli, decano dei professori di prima fascia, ha esercitato il proprio diritto di convocare l’assemblea d’Ateneo.

L’incontro, in programma presso l’aula convegni del Dipartimento di Giurisprudenza, offrirà al corpo docente l’opportunità di ascoltare le presentazioni ufficiali e porre le prime domande ai candidati.Ecco i nomi dei professori in lizza per la carica di Rettore:professore ordinario di Geomatica, Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, sede di Modena.professoressa ordinaria di Sistemi di elaborazione delle informazioni, sempre presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, sede di Modena.professore ordinario di Organizzazione aziendale, Dipartimento di Economia “Marco Biagi”.professoressa ordinaria di Economia e gestione delle imprese, Dipartimento di Comunicazione ed Economia, sede di Reggio Emilia.Hanno diritto di voto tutti i professori ordinari e associati, oltre ai ricercatori di tipo B, ovvero coloro che hanno già ottenuto l’idoneità per diventare professori associati. Anche il personale tecnico-amministrativo parteciperà al voto, ma con un peso ponderato pari a 0,15.