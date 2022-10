Usa-Seul lanciano 5 missili nel Mar cinese: uno si schianta al suolo

Corea del Sud e Stati Uniti hanno lanciato 5 missili terra-terra nel Mar del Giappone (Mare d'Oriente) in risposta alla provocazione di ieri della Corea del Nord che aveva testato ieri un missile balistico a raggio intermedio (Irbm), capace di sorvolare il Giappone.Quelli lanciati da Seul e Usa sono due missili Army Tactical Missile System (ATACMS) a testa e un Hyumoo-2. Un missile si è schiantato al suolo per errore all'interno di una base dell'aeronautica militare nella periferia della città. Su quanto accaduto sta indagando l’esercito sudcoreano.Ieri sera il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro giapponese Fumio Kishida si sono sentiti al telefono, condannando il lancio nordcoreano sopra il territorio giapponese.Sulla questione Corea del Nord gli Usa hanno chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di riunirsi oggi. A preoccupare sono le notizie di intelligence su un possibile test nucleare. Kim avrebbe ormai completato i preparativi e un test potrebbe essere effettuato prima delle elezioni di midterm Usa di novembre.

