'Vaccini, nei giovani complicanze sovrapponibili a quelle del virus'

E’ il momento delle scelte e molti mi interrogano sui vaccini chiedendo consigli e rassicurazioni e se io stesso mi vaccinerò. E‘ un argomento molto complesso: l’importante è fornire le corretteinformazioni affinché ciascuno possa scegliere con il massimo della conoscenza.1) Tutti i vaccini attualmente in uso, considerata l’estrema urgenza, hanno avuto via libera provvisoria dall’EMA e dall’AIFA. L’approvazione definitiva avverrà fra 12 o 24 mesi a seconda del vaccino e alla luce dei dati raccolti su milioni di vaccinati. Tutte le vicissitudini dell’Astrazeneca nascono appunto dal fatto che sarebbero occorsi almeno altri due anni per saggiare il vaccino sulle varie fasce di età e di sesso e si è scelto di aggiustare il tiro in corso d’opera. Stesso discorso per Pfizer è Moderna farmaci (vaccini) sui quali non è stato possibile studiare effetti collaterali a distanza e che solo l’osservazione nel tempo potrà fare emergere. Adesso sappiamo che tutti questi prodotti hanno un tasso di letalità non superiore però a quello di farmaci e vaccini in uso da sempre.2) Il dato per ora certo è che per le persone anziane e fragili il vantaggio di vaccinarsi è di gran lunga superiore al rischio di contrarre il Covid.3) E' paradossale che siano stati vaccinati milioni di giovani persone per le quali le complicanze della malattia sono sovrapponibile a quelle della vaccinazione.4) Nei casi singoli è impossibile anticipare il futuro: se qualcuno sapesse che un aereo cadrà ne impedirebbe la partenza ma non esiste il rischio zero se non tenendoli tutti a terra.5) L'uso corretto delle mascherine nei luoghi chiusi ed affollati e il definitivo abbandono della Tachipirina e della vigile attesa a favore delle nuove terapie sperimentate con risultati straordinari e documentati dal prof. Remuzzi ed altri valorosi colleghi ci permetterà ben presto di uscire da questo incubo.