Vaccino, l'Ausl di Modena lancia la quarta dose 'by night'

Domani, martedì 19 luglio, al Punto vaccinale di Modena in Strada Minutara, si terrà il primo dei sei appuntamenti con le vaccinazioni 'by night'. Si tratta di una iniziativa dell'Ausl dedicata alla somministrazione serale della quarta dose agli over 60 su prenotazione, modalità aggiuntiva rispetto al progressivo invio agli aventi diritto degli sms con l'indicazione di giorno, luogo e ora della vaccinazione.Per ricevere la vaccinazione nelle sedute serali (tutti i martedì e giovedì fino al 4 agosto, dalle 18 alle 22 nel Punto vaccinale di Modena) è necessario prenotarsi sul sito web

