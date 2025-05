Valorizzare e potenziare la comunità LGBTQ+: nasce l'associazione Cliché

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Si è svolta sabato 17 maggio, presso lo spazio Fresco di Modena, l’inaugurazione ufficiale di Cliché Modena, la nuova associazione nata con l’obiettivo di abbattere gli stereotipi e creare un “luogo comune” aperto, inclusivo e sicuro per la comunità LGBTQIA+, gli alleati e tutte le persone che vogliono farne parte.

Durante l’evento è stato presentato il progetto associativo da Giacomo Meloni (presidente), André D'Alessandro (vicepresidente) e Gianni Luongo (segretario), promotori dell’iniziativa.

All’inaugurazione hanno preso parte anche Federica Venturelli, assessore alle politiche educative e rapporti con l’università, Giorgio Dell’Amico fondatore di Arcigay Modena, Cornelia Dzeyk di AGEDO e Carlotta Bertolini del Keller. 'Una partecipazione che sottolinea l’importanza di un presidio culturale e sociale come Cliché nel tessuto cittadino' - hanno affermato i promotori.

Durante la giornata è stato avviato ufficialmente il tesseramento ,primo passo per entrare a far parte di una realtà che intende costruire spazi di confronto, condivisione e crescita collettiva.

I prossimi appuntamenti sono già in calendario: venerdì 23 maggio, sempre presso Fresco (via Cassiani 161, Modena), per un aperitivo serale con dj, all’insegna della partecipazione, del divertimento e dell’inclusione. Venerdì 30 maggio alle 18 invece presso la libreria Coop in Corso Duomo, verrà presentato il libro “Brutale” di Salvatore Falzone.