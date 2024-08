Vandali e ladri nella notte al mercatino dell'usato Porta Pperta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

All'interno del centro la scorsa notte, l'ennesimo furto con scasso. Ignoti hanno evidentemente scavalcato il cancello e si sono introdotti nell'area cortiliva dove è stoccato materiale così come nell'area coperta dell'ex capannone industriale che da anni ospita il mercatino dell'usato. Quintali di materiale, anche stoccato in un container, preso d'assalto e ribaltato dagli avventori forse in cerca di un capo o di un oggetto di valore, anche se l'opera sembra anche conseguenza di vandalismo fine a se stesso.

Molto materiale è stato letteralmente scaraventato a terra e lasciato sul posto insieme a scatoloni aperti.

'Il nostro mercatino, che questa settimana è chiuso per ferie, rimarrà chiuso anche lunedì 19 agosto per consentirci di rimettere in ordine e accogliere nuovamente i nostri clienti, da martedì in avanti, nel migliore dei modi' - affermano i volontari del centro auspicando che si possa presto mettere fine allo stillicidio di episodi criminali che a più riprese hanno interessato la struttura.

'Ci scusiamo per il disagio e speriamo veramente che questa situazione cambi una volta per tutte'.