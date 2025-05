Via Albareto tra Bastiglia e Modena: erba alta a dismisura: sicurezza stradale a rischio

Il problema della mancata manutenzione del verde a Modena e nei Comuni della cintura esterna inizia ad assumere contorni preoccupanti. Non solo in termini di incuria e proliferazione di zecche ed insetti, ma anche in termini di sicurezza stradale. Lo dimostra lo stato in cui versa via Albareto, nel tratto che costeggia il canale Naviglio, tra il Comune di Bastiglia e il Comune di Modena. La strada è particolarmente stretta e la vegetazione, cresciuta fino a due metri di altezza impedisce di vedere le auto a ridosso delle curve compromettendo in modo evidente la viabilità. La stessa segnaletica stradale è ormai sommersa dalle erbacce cresciute a dismisura.



Lo stesso problema si pone sulla parallela via Attiraglio, all'altezza di Modena. Una strada bianca che conduce al depuratore (foto sotto). In questo caso, come dimostra la foto sotto, il guard rail è completamente invaso dalle erbacce. 'Lo scorso anno è stato effettuato lo sfalcio una sola volta - spiega un residente -. Quest'anno ancora nulla, abbiamo segnalato il problema al Comune ma inutilmente'.



Per dare l'idea di come si presenterebbe via Albareto, con gli sfalci effettuati, è sufficiente fare una ricerca su Google maps (foto sotto). Non solo dalla strada è visibile il canale, ma soprattutto sono visibili le auto che procedono nel senso opposto di marcia, cosa che con l'erba non tagliata da mesi non avviene.