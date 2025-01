Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ok della Giunta agli interventi edilizi e all’infrastruttura, oltre a opere pubbliche in linea con il percorso partecipato in alternativa al collegamento con stradello San GiulianoIn via Giardini verrà realizzata una rotatoria all’altezza di via dello Zodiaco e, nelle adiacenze, sorgerà un nuovo comparto residenziale con 36 alloggi a cura di Cesa Costruzioni srl.

La Giunta comunale, su proposta dall’assessora all’Urbanistica Carla Ferrari, ha infatti approvato una delibera che conferma l’Accordo procedimentale già previsto con la realizzazione del comparto residenziale e della rotatoria su via Giardini, infrastruttura prevista anche dal Pums come elemento importante per la mobilità urbana e che dà mandato agli uffici di valutare insieme a Cesa la progettazione e realizzazione di nuove opere pubbliche in linea con le proposte emerse con il percorso partecipato “Sei la mia città” o, in alternativa, la monetizzazione del collegamento con stradello San Giuliano che non sarà realizzato.

“La nuova Giunta comunale – commenta l’assessora Ferrari – dopo il suo insediamento, ha avviato una fase di approfondimento e valutazione sulla realizzazione di questo collegamento, tenendo conto del valore ambientale e paesaggistico del contesto agricolo in cui era prevista l'infrastruttura e del conseguente consumo di suolo derivante dall'opera”.

Per ciò che riguarda la rotatoria su via Giardini, l’assessora sottolinea la necessità di approfondire la progettazione dell’infrastruttura per ottimizzarne l'efficacia, così come dell’accesso al nuovo comparto per raccordarli con la viabilità esistente. “In seguito al percorso partecipato avviato dall’Amministrazione in autunno e sulla base degli approfondimenti relativi al quadrante Sud della città, - prosegue – è emersa l’esigenza di ripensare l'urgenza e la necessità di realizzare l’intera opera stradale originariamente prevista”.

Rispetto al collegamento di stradello San Giuliano, in particolare, le eventuali opere pubbliche alternative a cura e spese del soggetto attuatore, sempre a supporto del medesimo quadrante e di pari importo, “saranno definite sulla base di quanto emerso dal percorso partecipato che ha visto il coinvolgimento di soggetti privati, associazioni, cittadini, tecnici e categorie professionali, invitati a contribuire con idee e suggerimenti per migliorare la qualità delle aree urbane e, tra le altre cose, per orientare gli interventi di rigenerazione urbana da promuovere. Le proposte emerse dal percorso partecipato, infatti, – conclude Ferrari – saranno oggetto di incontri di restituzione nelle prossime settimane e andranno a costituire un documento che sarà posto alla base di un prossimo Avviso pubblico volto a raccogliere proposte di privati di trasformazione del territorio”.