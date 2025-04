Viaggiava con due chilogrammi di cocaina in auto: arresto e sequestro in A1

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un uomo di 58 anni, residente in provincia di Rimini, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, che ha portato al sequestro di oltre due chilogrammi di cocaina, si è svolta nella serata di mercoledì 25 marzo scorso, lungo l'autostrada A/1, durante un normale controllo stradale.

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord hanno fermato un’autovettura per un controllo di routine. Durante la perquisizione, gli operatori hanno scoperto, nascosti all'interno di un doppio fondo sotto i sedili del veicolo, due panetti contenenti circa 2,2 chilogrammi di cocaina.

L'indagine ha subito preso una piega decisiva con l'estensione della perquisizione anche all'abitazione dell'uomo, grazie alla collaborazione della Squadra Mobile di Rimini. All'interno dell'appartamento sono stati rinvenuti ulteriori 36 grammi di cocaina, portando il totale della sostanza sequestrata a oltre 2,2 chilogrammi.

Il 27 marzo, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per l'uomo, come richiesto dalla Procura della Repubblica.