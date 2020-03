Viale Gramsci, assembramenti in negozio: denunciato il titolare

Le immagini pubblicate da La Pressa testimoniavano la situazione di forte tensione tra residenti ed avventori del locale 'etnico' al civico 231 di viale Gramsci, già raggiunto da provvedimenti sanzionatori sia a gennaio sia febbraio per diverse violazioni. E al centro, in piena emergenza coronavirus, di numerose segnalazioni riguardanti ad assembramenti di persone in barba alla regole. Nelle immagini, diversi avventori che si erano allontanati all'arrivo della Polizia Municipale, inveivano contro i residenti, 'colpevoli' ai loro occhi di avere chiamato le forze dell'ordine. Che in effetti, quando sono arrivate, hanno verificato (la nota descrittiva del sopralluogo è stato diffuso oggi dal Comune), la presenza di sei persone all'interno, senza il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle norme per la prevenzione del contagio da Covid-19, e di un'altra decina di persone assembrata all’esterno.



All’arrivo della Polizia locale di Modena, gli avventori si sono affrettati ad uscire dal negozio e a mescolarsi agli altri presenti all’esterno mettendosi tutti in fila lungo il viale. Ciò non ha consentito di contestare loro la violazione del decreto. E’ invece stata denunciata, in base all’articolo 650, la dipendente di nazionalità ghanese, per aver violato le prescrizioni imposte dal decreto vigente che impone ai gestori di far rispettare ai clienti la distanza interpersonale di almeno un metro.

Il reato prevede l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro; inoltre gli atti verranno trasmessi alla Prefettura ai fini della sospensione dell'attività commerciale.

Il negozio è infatti già stato colpito da diffida da parte del Suap per numerose violazioni di carattere commerciale accertate dalla Polizia Locale tra gennaio e febbraio ed è stato oggetto di frequenti segnalazioni per situazioni di disturbo, giunte anche attraverso il controllo di vicinato, molto attivo in zona.