Viale Gramsci e dintorni senza una edicola...e nemmeno una gelateria

Per trovare una edicola ora bisogna percorrere il cavalcavia ed andare verso il centro. Perché a nord della ferrovia, in uno dei quartieri più popolati di Modena, lungo l'asse della Canaletto e viale Gramsci, non ce n'è più nemmeno una. Alla chiusura del punto vendita su Strada Canaletto è seguita, di recente, quella di viale Gramsci. Dove la crisi per gli esercizi commerciali, ha colpito duro. Forse, anche a causa dei problemi della zona legati allo spaccio e al degrado intorno all'R-Nord che hanno portato anche un bar-tavola calda come quello a marchio Coop, in una posizione commercialmente strategica come quella del comparto R-Nord con vista viale Gramsci, dove transitano migliaia di persone ogni giorno, a chiudere, pare definitivamente, i battenti.Nonostante le grandi potenzialità della zona, fino alla fine degli anni '80 una città nella città con tutti i servizi pubblici e privati a disposizione con due passi a piedi, per gli stessi motivi poco o nulla ha portato anche l'opportunità offerta dal bando comunale per la valorizzazione commerciale dell'area, inserita nel piano di riqualificazione urbanistica in corso, con contributi a fondo perduto fino alla metà dell'importo investito per la riqualificazione dei negozi e dei locali commerciali. Centinaia quelli presenti, una volta occupati. Decine quelli spariti e svuotati, e mai più riaperti, anche solo nell'ultimo anno. Compreso un supermercato di super-vicinato, perché al piano terra di uno dei grandi palazzi del viale. Dove molti rimpiangono, pur non essendo un servizio essenziale, anche la presenza di una gelateria. Fallito purtroppo il tentativo di apertura di un'attività di questo tipo nella parte nord del viale, dopo gli anni dello storico gelataio Biondi, scomparso alcuni anni fa, che in pochi metri quadrati riuscì in pochi anno a fare arrivare clienti anche da altre altre zone di Modena. 'Oggi per gustare un gelato sfuso e artigianale, il più vicino punto è a Torrenova' - afferma un residente. Un elemento simbolo di un problema, ma anche di un'opportunità per chi, qui, volesse investire in una attività del genere. Del resto il successo pur estemporaneo e sperimentale, dal camioncino dei gelati Slurp che nelle sere delle scorse estate accompagnà le iniziative anti-degrado e anti-spaccio della zona, lo conferma.Ora gli occhi sono puntati sull'avanzamento del Piano Periferie, il progetto di riqualificazione urbanistica di una parte del comparto dell'ex mercato bestiame, con progetti di riqualificazione, per ora soprattutto viaria e ciclopedonale della zona che molti sperano possano portare alla 'bonifica' dal degrado di quelle aree, come quella centrale del comparto (quella dove ancora troneggia lo scheletro in cemento armato del cosiddetto rotore), trasformato negli anni in terra di nessuno o, meglio, di occupazioni abusive di aree ed edifici abbandonati. Area che non sarà intaccata, se non indirettamente, dai progetti di riqualificazione in corso ma che da questi che potrà avere un impatto positivo almeno indiretto.Gi.Ga.