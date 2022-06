Vigili del Fuoco con autopompe troppo vecchie, estate complicata

Allarme mezzi per i pompieri in Emilia, in vista di un'altra estate complicata non solo per il meteo.Preoccupa in particolare lo stato delle autopompe-serbatoio, i mezzi di primo intervento che trasportano un equipaggio di cinque unità, attrezzature e un quantitativo di acqua che varia da 1.600 a 4.200 litri.'I vigili del fuoco modenesi, sia permanenti che volontari, si apprestano ad affrontare la campagna estiva in una grave situazione', assicura Fabrizio Alberghini, referente territoriale di Modena della Fns-Cisl Emilia-Romagna, che spiega: 'Questi mezzi prestano soccorso anche in zone impervie. In pratica, 100.000 chilometri percorsi equivalgono ai 400.000 di un comune autocarro. In più hanno un'età oramai avanzata che li rende inaffidabili e costosi', con le riparazioni a carico del comando di Modena. Per la Cisl bisognerebbe sostituire, nell'ordine, le aps dei volontari di Pievepelago (datata 1999, segna 234.000 chilometri), quella di Frassinoro (1996, 218.Aggiunge tra l'altro Alberghini: 'Se questi automezzi venissero congedati non si saprebbe come sostituirli, non essendo previste nuove assegnazioni. Modena è stata fornita di aps medio-piccole e tagliata fuori dalla fornitura delle aps più grandi, come le Man della Brescia Antincendio International, che sarebbero essenziali per distaccamenti come Carpi (1.500 interventi annui) e San Felice. Basti pensare che Carpi arriva nel Reggiano e San Felice nel Mantovano'. Inoltre, a Modena è in servizio una sola autoscala: deve coprire tutta la provincia, da San Martino Spino a Pievepelago.