Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vignola, è morto a 64 anni Andrea Bernardi, presidente della Ciliegia Igp

Vignola, è morto a 64 anni Andrea Bernardi, presidente della Ciliegia Igp

L'assessore Mammi: 'Persona capace e appassionata, che ha dedicato ogni sforzo al settore e a tutta la filiera della ciliegia'

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Lutto a Modena. E' morto ieri all’età di 64 anni, dopo una malattia, lo spilambertese Andrea Bernardi, presidente del Consorzio Ciliegia di Vignola Igp e del Consorzio di tutela della ciliegia e della susina tipica di Vignola.
'Con la scomparsa di Andrea Bernardi perdiamo una persona capace e appassionata, che ha dedicato ogni sforzo al settore e a tutta la filiera della ciliegia. È stato un punto di riferimento per i produttori, un interlocutore serio e attento, con cui ho condiviso un rapporto di grande stima e collaborazione'. Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, ricorda Andrea Bernardi.
'Con lui e con il Consorzio– prosegue l’assessore– la Regione ha portato avanti un progetto importante di sperimentazione per la difesa meccanica dei ceraseti, nel campo sperimentale di Vignola, esperienza che testimonia la volontà comune di innovare e sostenere la qualità del comparto. Andrea ha avuto un ruolo fondamentale anche nella promozione e valorizzazione della nostra ciliegia, un prodotto identitario che rappresenta un’eccellenza riconosciuta in Italia e all’estero. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, sia sul piano umano che professionale– conclude Mammi–. A nome mio e dell’intera comunità regionale, esprimo le più sentite condoglianze ai familiari e a tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco in questi anni'.
Bernardi lascia la moglie Maria Rosa e tre figli: Edoardo, Luigi ed Elisabetta.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Scuole Muratori a Vignola, tornano gli alunni spostati in succursale a causa del cantiere

Scuole Muratori a Vignola, tornano gli alunni spostati in succursale a causa del cantiere

Poesia Festival: è il turno di San Cesario e Vignola

Poesia Festival: è il turno di San Cesario e Vignola

Caso di arbovirosi a Vignola: al via la disinfestazione

Caso di arbovirosi a Vignola: al via la disinfestazione

Vignola, si schianta con un furgone: muore motociclista 21enne

Vignola, si schianta con un furgone: muore motociclista 21enne

Vignola, caso di arbovirosi in zona Brodano: parte la disinfestazione

Vignola, caso di arbovirosi in zona Brodano: parte la disinfestazione

Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano

Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Controlli amministrativi nella movida: sanzionati tre locali

Controlli amministrativi nella movida: sanzionati tre locali

Anniversario morte Pavarotti, il ricordo e i fiori del sindaco Mezzetti

Anniversario morte Pavarotti, il ricordo e i fiori del sindaco Mezzetti

Formigine, piano di Emergenza Opocrin: avviata la consultazione pubblica

Formigine, piano di Emergenza Opocrin: avviata la consultazione pubblica

Vedono la Polizia, parcheggiano e scappano: all'interno dell'auto avevano hashish e cocaina

Vedono la Polizia, parcheggiano e scappano: all'interno dell'auto avevano hashish e cocaina