Violento temporale si abbatte sulla Romagna, danni da Cesenatico a Riccione

Un potente e improvviso temporale con vento e grandine si è abbattuto prima dell'alba, dalle 4.30, sulla costa romagnola, prima sulla zona di Ravenna e Cervia e poi con particolare violenza sulla provincia di Rimini, provocando allagamenti. Sono caduti alberi e le strade in alcune zone si sono trasformate in fiumi, con disagi alla circolazione.

Sulla linea ferroviaria Rimini-Ferrara la circolazione è sospesa tra Rimini e Igea Marina: vigili del fuoco con il personale di Rfi hanno evacuato 23 persone da un treno bloccato sulla linea Rimini-Ravenna a causa di una pianta caduta sui binari, all'altezza di Bellaria-Igea Marina

Diversi pini sono caduti sulle auto in sosta a Milano Marittima e alcune zone sono irraggiungibili: sono decine gli interventi ancora in coda ai vigili del fuoco. Sono stati risolti alcuni problemi di fughe gas segnalati, e non risultano al momento persone coinvolte.

Sono stati anche chiamati in servizio volontari. 'Si chiede alla popolazione di non attivare droni o oggetti volanti in quanto sono in volo i droni dei Vigili del fuoco per i rilievi'.

