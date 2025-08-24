Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Violento temporale si abbatte sulla Romagna, danni da Cesenatico a Riccione

Sulla linea ferroviaria Rimini-Ferrara la circolazione è sospesa tra Rimini e Igea Marina a causa di una pianta sui binari

Un potente e improvviso temporale con vento e grandine si è abbattuto prima dell'alba, dalle 4.30, sulla costa romagnola, prima sulla zona di Ravenna e Cervia e poi con particolare violenza sulla provincia di Rimini, provocando allagamenti. Sono caduti alberi e le strade in alcune zone si sono trasformate in fiumi, con disagi alla circolazione.
Sulla linea ferroviaria Rimini-Ferrara la circolazione è sospesa tra Rimini e Igea Marina: vigili del fuoco con il personale di Rfi hanno evacuato 23 persone da un treno bloccato sulla linea Rimini-Ravenna a causa di una pianta caduta sui binari, all'altezza di Bellaria-Igea Marina
Diversi pini sono caduti sulle auto in sosta a Milano Marittima e alcune zone sono irraggiungibili: sono decine gli interventi ancora in coda ai vigili del fuoco. Sono stati risolti alcuni problemi di fughe gas segnalati, e non risultano al momento persone coinvolte.
Sono stati anche chiamati in servizio volontari. 'Si chiede alla popolazione di non attivare droni o oggetti volanti in quanto sono in volo i droni dei Vigili del fuoco per i rilievi'.

