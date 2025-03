Violenza e devianza giovanile: domani l'incontro promesso dal comune

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Meno di ventiquattr’ore all’incontro, annunciato il 15 febbraio scorso, in cui l’Amministrazione comunale farà il punto sul contrasto al disagio giovanile che spesso sfocia in episodi di devianza o di violenza e sulle iniziative per le sicurezze dei giovani. L’appuntamento è, infatti, per le ore 18 di mercoledì 12 marzo nella sala del Consiglio Comunale.

Un appuntamento previsto tre mesi fa, al termine della partecipata e vivace serata di incontro voluto dai Consigli dii istituto tra cittadini, famiglie e rappresentanti delle istituzioni e e delle forze di Polizia.



L'incontro coinvolgerà le delegazioni formate dai singoli Consigli d'istituto con genitori, docenti e studenti, i dirigenti scolastici, i sindacati confederali, i rappresentanti delle realtà che conducono i progetti sociali e educativi per conto dell'amministrazione comunale e partecipazione di padre Giuliano Stenico, presidente del CEIS, realtà di riferimento anche per 'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, anche autori di reati. Il sacerdote che ricordiamo anche per avere bollato un certo giornalismo, in un incontro pubblico, come 'adult gang', addirittura da 'temere più delle baby gang', co riferimento al collegamento tra immigrazione e criminalità

Per l’amministrazione comunale saranno presenti, invece, il sindaco Massimo Mezzetti, la vicesindaca Francesca Maletti, l'assessora alla sicurezza urbana integrata Alessandra Camporota, l'assessora alle politiche educative Federica Venturelli e l'assessore alle Politiche Giovanili Andrea Bortolamasi, la comandante della Polizia Municipale Valeria Meloncelli.

La riunione sarà l’occasione per presentare e discutere le proposte che il Comune sta mettendo in campo nell'ambito del gruppo di lavoro che coinvolge i quattro assessorati (Sicurezza, Politiche giovanili, Politiche educative e Servizi sociali).