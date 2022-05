Vittime del terrorismo, a Modena il ricordo di Moro e Biagi

Questa mattina, nel giorno dedicato alle vittime del terrorismo, a Modena si è svolta una cerimonia commemorativa per Aldo Moro e Marco Biagi.Due sono stati, come di consueto, i momenti ufficiali dell’iniziativa. In largo Aldo Moro è stata deposta una corona alla stele che ricorda lo statista rapito, e altri fiori sono stati deposti davanti alla lapide sulla sede della Fondazione Marco Biagi, nel piazzale intitolato al giuslavorista. Furono assassinati entrambi dalle Brigate rosse: Moro il 9 maggio 1978, 55 giorni dopo il sequestro in via Fani a Roma con l’uccisione dei cinque uomini della scorta Oreste Leonardi, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Domenico Ricci; Biagi ventiquattro anni dopo, il 19 marzo 2002 a Bologna, davanti alla sua abitazione in via Valdonica.Il “giorno della memoria dei caduti in tempo di pace”, che ricorda le vittime del terrorismo, cade il 9 maggio, quindi proprio il giorno in cui fu ucciso Moro.