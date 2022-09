Vivere (male) all'R-Nord, le foto dei residenti: 'ecco come siamo messi'

R-Nord, siamo alle solite, anzi peggio. Tra balconi che ancora portano i segni di cemento e vernici, quelli del doppio cantiere aperto da oltre un anno per la riqualifazione della facciata e mai concluso dopo l'abbandono dello stesso da parte delle ditte appaltatrici. Ed è così che anche l'impalcatura in una parte dell'edificio deve ancora essere smontata. Certo non l'unico problema qui dove gli spazi comuni sono trasformati in discariche od in rimesse. Mobili, sedie, biciclette. Molte affiancate al cassonetto dei rifiuti, dopo essere state cannibalizzate, altre a riempire sottoscala. Situazione esasperante di abbandono, che ha spinto alcuni residenti a scattare alcune foto e inviarcele. In attesa che qualcosa cambi sul fronte dello sblocco dei cantieri per la conclusione dei lavori di ristrutturazione