Volontari a 507 euro al mese: aperti i bandi per il servizio civile

Sapere digitale ma anche flusso digitale, salute, cultura e diritti digitali oltre all’educazione ambientale. Sono i sei progetti nei quali si articola il servizio civile digitale e ambientale aperto ai giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono diventare volontari per un anno.Sono online, infatti, sul sito dell’Informagiovani del Comune di Modena (www.comune.modena.it/informagiovani/servizio-civile) i bandi che mettono a disposizione 32 posti come operatore di servizio civile volontario per i quali è possibile presentare domanda fino al 26 settembre 2024.Il servizio civile ambientale si svolge nell’ambito del progetto Energie libere che promuove attività e servizi per la tutela dell’ambiente e la sostenibilità e i volontari potranno, per esempio, collaborare nella comunicazione di progetti ambientali e partecipare alla progettazione di attività green.

Diversi i progetti proposti nell’ambito del servizio civile digitale: il progetto Sapere digitale si sviluppa nelle biblioteche e in ambito museale per aumentare la fruibilità del patrimonio attraverso le tecnologie digitali; Flusso digitale impegna i volontari in azioni formative ed educative per accrescere le competenze digitali dei giovani; Salute digitale in Emilia Romagna ha l’obiettivo di favorire nella comunità, e in particolare nelle persone più fragili, l’uso consapevole dei servizi sanitari digitali; Cultura digitale, biblioteche e percorsi educativi in Emilia Romagna vedrà i volontari impegnati in attività di alfabetizzazione digitale, di supporto ai servizi bibliotecari digitali, di redazione di newsletter; Diritti digitali prevede attività per accrescere l’autonomia dei cittadini nell’utilizzo dei servizi on line, per esempio attraverso l’apertura di sportelli di facilitazione digitale.



L’impegno previsto per i volontari è di 25 ore settimanali, per un monte ore annuo di 1.



145 ore, con un compenso mensile di 507,30 euro. Le attività dovranno iniziare entro il 30 dicembre e dovranno concludersi in 12 mesi.

Per partecipare alla selezione è necessario avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Ue o di un Paese extra Ue, purché si soggiorni in Italia regolarmente; aver compiuto 18 anni e non aver superato i 28 e non aver riportato condanne.



È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede.



La domanda può essere inoltrata solo online attraverso la piattaforma Dol (https://domandaonline.serviziocivile.it) a cui si accede con Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale; mentre chi non ha possibilità di acquisire lo Spid, perché pur soggiornando regolarmente in Italia ha la cittadinanza in altri Paesi dell’Unione Europea o extra Ue, può accedere con apposite credenziali da richiedere sulla home page di Dol.



I candidati che desiderano avere un aiuto per orientarsi nella scelta del progetto per cui fare domanda possono fare riferimento all’Ufficio Sport e Giovani del Comune di Modena (mail: serviziocivile@comune.modena.it; tel. 059 2032961 – 4846).