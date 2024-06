Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sul capoluogo i servizi hanno interessato il centro storico, viale Caduti in Guerra, Via Muzzioli oltre al parco ducale.Durante il servizio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Modena Principale hanno fermato un 24enne di origine nigeriana che aveva appena ceduto una dose di crack a un giovane del luogo.Lo straniero, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un piccolo involucro di marijuana. Dopo l'identificazione è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per spaccio di droga, mentre l’acquirente è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura.Analogo servizio è stato svolto dai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo che hanno identificato un 19enne, trovato in possesso di dieci grammi di hashish.A carico di un 22enne, che si aggirava a piedi nel centro del comune di Formigine, è stato invece operato il sequestro di alcuni grammi di hashish, detenuti per uso personale.Entrambi i giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Modena.