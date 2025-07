Cittadella, ecco i convocati per il ritiro di Sestola

Inizia lunedì la nuova stagione della Cittadella col ritiro a Sestola. La squadra di Gori comincerà a faticare da lunedì 21 luglio a Sestola, affrontando sabato 26 il Modena in amichevole a Fanano. Ecco i convocati. Portieri: Celenza Andres ('07, Modena), Muzio Filppo ('07, Piacenza), Petillo Michelangelo ('07). Difensori: Sabotic Minel ('94), Boccaccini Matteo ('93), Calanca Alessandro ('96, Carpi), Maini Marco ('95, Carpi), Panfilo Marco ('07), Stopelli Filippo ('06, Modena), Manzotti Lorenzo ('05), Carretti Davide ('05). Centrocampisti: Marchetti Manuel ('99), Mandelli Lorenzo ('98), Teresi Simone ('05), Dodaro Luigi ('97, Novaromentin), Sardella Luca ('06), Carrozza Alessandro ('00, Fiorenzuola), Barozzini Francesco ('06, Modena), Berziga Sebastiano ('07), Orlandi Matteo ('06), Rovatti Matteo ('05), Despaigne Samuel ('07). Attaccanti: Caprioni Lorenzo ('89, Desenzano), Sala Federico ('99), Formato Alberto ('93), Diletto Rosario ('07). Matteo Pierotti

