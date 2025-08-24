Coppa Eccellenza, il Terre esulta all'89': Formigine ko. Cdr Mutina pareggia a Fabbrico

Si è disputata oggi la prima giornata della coppa Italia di Eccellenza. Ecco i risultati dei gironi delle modenesi. Ricordiamo che domenica scatta il campionato.

Girone 3: Arcetana-Vianese 2-4, Formigine-Terre di Castelli 1-2; classifica: Vianese e Terre 3; Formigine e Arcetana 0; 10/9 (20.30): Arcetana-Terre di Castelli e Vianese-Formigine; 1/10 (20.30): Formigine-Arcetana e Terre di Castelli-Vianese.

Girone 4: Fabbrico-Cdr Mutina 1-1, Rolo-Campagnola 0-1; classifica: Campagnola 3; Fabbrico e Cdr 1; Rolo 0; 10/9 (20.30): Cdr Mutina-Rolo e Campagnola-Fabbrico; 1/10 (20.30): Cdr Mutina-Campagnola e Rolo-Fabbrico



FABBRICO-ATLETIC CDR MUTINA 1-1

FABBRICO: Rossi, Malavolti, Nocerino (65’ Andolina), Tamagnini, Scappi, Budriesi, Pedrazzoli (80’ Marchini), Genova, Fiocchi, (24’ Montuoro) Lari (65’ Minelli), Martina (74’ Macchiavelli). A disp. Salati, Negri, Secondo, Gibertoni, Montuoro. All. Galantini.

ATL. CDR MUTINA: Schena, Vacondio, Boilini (71’ Ognibene), Caselli A., Serra, Ricaldone, Cuoghi (64’ Gollini), Caselli M., Fantastico, Cremaschi (76’ Teggi), Panzanato (68’ Hoxha). A disp. A disp. Auregli, Lazzaretti, Mazzoni, Canosa, Bellucci. All. Paganelli.

Arbitro: Daniele di Bologna

Reti: 50' Scappi, 72' Hoxha

Note: ammonito Serra



REAL FORMIGINE-TERRE DI CASTELLI 1-2

REAL FORMIGINE: Rosa, Guerri, Maletti (83' Guastalli), Stella, Davoli, Diallo, Paglia (45' Mininno) , Arati, Stanco, Sighinolfi (66' Valcavi), Ferrara (45' Napoli). A disp.: Guaitoli, Jakei,Roncaglia, Marverti, Waddi, Guastalli. All. Mezzetti

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Barbetta, Hajbi, Bruno (59' Vezzani) Dembacaj, Palmiero, Giordano (82' Ceccarelli), Nait Janane (72' Masoch), Guidone (79' Tzvethov) Mata, Esposito (66' Caniparoli). A disp.: Venturelli, Gigli, Zironi, Ben Driss. All. Fontana

ARBITRO: Franceschi di Ferrara

RETI: 54' Stanco, 57' Mata, 89' Caniparoli

NOTE: ammoniti: Guerri, Arati

Matteo Pierotti

