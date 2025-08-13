Eccellenza, Paglia (Brescello): ‘Per le zone alte ci metto anche la Cdr Mutina’

Andrea Paglia della Brescello Piccardo, uno dei migliori ds dell'Eccellenza assieme ad Alessandro Ghidini del Terre di Castelli, fa le carte al girone A di Eccellenza, nettamente più duro del B, Spal esclusa.

“E' vero che è uscita la Correggese ma visto il livello delle squadre, altissimo, questo sarà un campionato ancora più difficile. Parto da Bibbiano e Vianese, le due grandi favorite, ma non dimentichiamoci una piazza come Fiorenzuola che fno a un anno fa era in serie C, Terre di Castelli, Agazzanese e ci metterei anche la Cdr Mutina che è una neopromossa solo perché viene dalla Promozione ma faccio fatica a chiamarla neopromossa. Poi forse me ne sono scordata qualcuna (Fidentina, ndr). Noi proveremo a migliorare l'ottimo quarto posto di quest'anno ma sarà molto dura. Quest'anno poi non ci sarà la franchigia per i playof e quindi sarà una corsa per il primo posto e per i playof fno all'ultima giornata. Sarà davvero un iel campionato ma durissimo”.

Matteo Pierotti

