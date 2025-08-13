Andrea Paglia della Brescello Piccardo, uno dei migliori ds dell'Eccellenza assieme ad Alessandro Ghidini del Terre di Castelli, fa le carte al girone A di Eccellenza, nettamente più duro del B, Spal esclusa.
“E' vero che è uscita la Correggese ma visto il livello delle squadre, altissimo, questo sarà un campionato ancora più difficile. Parto da Bibbiano e Vianese, le due grandi favorite, ma non dimentichiamoci una piazza come Fiorenzuola che fno a un anno fa era in serie C, Terre di Castelli, Agazzanese e ci metterei anche la Cdr Mutina che è una neopromossa solo perché viene dalla Promozione ma faccio fatica a chiamarla neopromossa. Poi forse me ne sono scordata qualcuna (Fidentina, ndr). Noi proveremo a migliorare l'ottimo quarto posto di quest'anno ma sarà molto dura. Quest'anno poi non ci sarà la franchigia per i playof e quindi sarà una corsa per il primo posto e per i playof fno all'ultima giornata. Sarà davvero un iel campionato ma durissimo”.
Matteo Pierotti
Eccellenza, Paglia (Brescello): ‘Per le zone alte ci metto anche la Cdr Mutina’
‘Noi proveremo a migliorare l'ottimo quarto posto di quest'anno ma sarà molto dura’
