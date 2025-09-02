Eccellenza, mister Mezzetti (Formigine): 'Non meritavamo di perdere contro lo Zola'
'Abbiamo preso un gol sfortunato dovuto ad un errore tecnico personale, che ci può stare'
02 settembre 2025 alle 09:31
2 minuti di lettura
Un buon debutto per il Real Formigine nonostante la sconfitta interna (0-1) contro lo Zola. Diciamo subito che i bolognesi quest'anno ben difficilmente ripeteranno lo straordinario campionato dello scorso anno: mister Perinelli, pur rimanendo un buon allenatore, non vale Zecchi, passato al Mezzolara. E poi la squadra ci sembra indebolita, soprattutto in attacco. Detto questo, vogliamo sottolineare la buona prova della squadra di Mezzetti, punita da un grave errore di Rosa, portiere che finora non ha mai convinto ma è giovane e crescerà, nell'occasione del gol di D'Errico. Il commento del mister del Formigine Lorenzo Mezzetti: 'Una partita molto equilibrata, abbiamo concesso veramente poco e quindi sono molto contento. Peccato perché abbiamo avuto occasioni in cui potevamo sia andare in vantaggio che pareggiare. Abbiamo preso un gol sfortunato dovuto ad un errore tecnico personale, che ci può stare'.
Terre di Castelli
Alessandro Ghdiini, ds del Terre di Castelli, commenta così il pari interno per 0-0 con la Cdr Mutina: 'Come possesso palla avremmo meritato di vincere noi, la Cdr in pratica è sempre rimasta nella metà campo, ma il pareggio alla fine ci sta, poche occasioni da una parte e dall'altra.
Debbo anche dire che c'era un rigore clamoroso per un fallo di Ricaldone su Karapici ma l'arbitro non ce l'ha dato'.
Ricorso
Cambia già un risultato in Eccellenza. La Pontenurese ha infatti fatto ricorso contro la Fidentina Borgo San Donnino per la partita che i piacentini hanno perso 1-4 domenica a Fidenza. La squadra parmense ha infatti schierato Pietro Marzoli nonostante fosse squalificato dalla passata stagione. Ce l'ha confermato il direttore sportivo della Pontenurese Denis Fassa: 'Sì – ha detto – abbiamo già inoltrato ricorso perché la Fidentina ha fatto giocare Marzoli che era squalificato'. Così per i piacentini sono in arrivo 3 punti fondamentali in chiave salvezza e anche insperati perché, sul campo, hanno dimostrato di essere nettamente inferiori ai parmensi. Matteo Pierotti
Matteo Pierotti
Giornalista
Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...
La Pressa
SOSTIENICI - DONA ORA
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.