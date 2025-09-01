Eccellenza, un buon Formigine non basta: passa lo Zola

Un buon Real Formigine viene trafitto al Pincelli da un Zola pratico ma il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Decisivo l'errore del portiere Rosa che con una grossa incertezza sbagliando i tempi di un'uscita, lascia il pallone a D'Errico, che insacca a porta vuota.
TabellinoREAL FORMIGINE-ZOLA 0-1
REAL FORMIGINE: Rosa, Guerri, Maletti, Stella (dal 72' Guastalli), Davoli, Diallo, Paglia (72' Ferrara), Arati, Stanco, Sighinolfi (dal 67' Mininno), Napoli (dall'89' Sejderaj). A disp. Guaitoli, Marverti, Valcavi, Roncaglia, Waddi. All.Mezzetti ZOLA: Bertocchi, Magli (dall'81' Mantovani), Medi, Sugliani, Fiore, Farini, Carballo (dal 76' Oulai), Rossi, Baietti, Negri, D'Errico (dal 90' Mazoudi). A disp. Farné, Cocchi, Mazoudi, Bonini, Scarpato, Ismaili, Boateng. All.Perinelli
Arbitro: Sfirschi di Piacenza
Reti: 56' D'Errico
Note: ammoniti Stanco e Paglia
Matteo Pierotti