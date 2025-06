Dilettanti, ecco le squadre modenesi premiate dal Crer

Oltre duecentocinquanta persone hanno gremito la Sala Convention del Museo Ferrari di Maranello nella riuscitissima terza edizione de “La grande giornata delle Società”, evento ideato e organizzato dal Comitato Regionale dell’Emilia Romagna Figc per celebrare le società vincitrici dei campionati di calcio a 11 e calcio a 5, maschile e femminile. Parterre de rois, con i vertici del calcio dilettantistico emiliano-romagnolo presenti. Sul palco, assieme al giornalista Giuseppe Indelicato, ha fatto gli onori di casa, conducendo la manifestazione, il presidente regionale Simone Alberici. Intervenuti anche il vicepresidente vicario e consigliere federale nazionale Giacomo Fantazzini, il vicepresidente Vincenzo Credi, i nove delegati provinciali Michele Gallo (Bologna), Davide Zuccatelli (Ferrara), Daniele Lambertini (Forlì Cesena), Nicola Baisi (Modena), Franco Capelli (Parma), Angelo Gardella (Piacenza), Johannes Donati (Ravenna), Manuele Rabbi (Reggio Emilia) e Maurizio Bianchi, i Consiglieri Regionali Franco Fancelli, Biagio Dragone, Giuliano Gandolfi, Mauro Gianni, Sergio Franco e Lanfranco Mongardi, il responsabile regionale per il Calcio a 5 Alessandro d'Errico e il responsabile regionale per il calcio femminile Alberto Malaguti. Presenti anche il presidente del Cra Emilia Romagna Paolo Dondarini e il presidente dell’Aaic Emilia, Gianluca Rivaldi.In un clima di festa, sulla spinta emozionale dei contributi video che hanno arricchito l'evento, si sonosusseguite le premiazioni di tutte le Società vincitrici, tra applausi e foto di rito.Tante le modenesi premiate, con il presidente Simone Alberici a fare gli onori di casa: la Cdr Mutina vincitrice del girone ’B’ di Promozione, il Medolla per la Prima ’D’, il Maranello per i playoff di Prima, la Modenese per la Seconda ’F’, lo Junior Finale per la Seconda ’G’, l’Appennino per la Seconda ’I’, il Rivara per i playoff regionali di Seconda, l’Audax Casinalbo per la Terza ’A’ e la Coppa di Terza, la Novese per la Terza ’B’, Madonna di Sotto e Concordia per i playoff di Terza, per il futsal la Pro Patria San Felice vincitrice della C1, il Montale del girone ’A’ di C2, l’Emilia Futsal per la Coppa di C2, nel giovanile la Solierese per l’Under 19, Valsa, Mirandolese e Colombaro per l’Under 19 provinciale e la Cittadella per l’Under 18 regionale.