Il Modena ospita la Juve Stabia per riprendere il cammino

Il Modena rientra al Braglia per la partita contro la Juve Stabia, che assume un rinnovato valore per il Modena, dopo la immeritata sconfitta a ovest del Secchia. La gara contro i campani potrà dare utili indicazioni per il futuro del campionato perché certamente arriveranno altre sconfitte; ma sarà interessante vedere come il Modena saprà ammortizzare la sconfitta, reagire, rimettersi subito in carreggiata e magari conquistare tre punti che manterrebbero i gialli in testa alla classifica: nelle difficoltà si cresce, e sarà interessante vedere la risposta sul campo del Modena; i gialli hanno capacità fisiche, tecniche e soprattutto mentali per riprendersi velocemente da una sconfitta giunta inattesa, specialmente per i tifosi; i gialli hanno però dimostrato di avere gli attributi e certamente saranno in grado di mettere in campo una reazione veemente per scaricare la delusione accumulata, trasformandola in desiderio di vittoria; l’avversario del Braglia, tosto quanto basta, sarà un utile banco di prova per saggiare le capacità del Modena di riprendere il proprio cammino.La Juve Stabia, nelle settimane scorse è stata sottoposta alla procedura di Amministrazione Giudiziaria con provvedimento del Tribunale di Napoli; un provvedimento che avrebbe natura preventiva e non colpirebbe né la società né i soci proprietaridella squadra, che non risulterebbero destinatari del provvedimento, ma che avrebbe la finalità di evitare pericolose infiltrazioni mafiose proprio all’interno della squadra; gli ospiti arrivano dunque al Braglia in balia di eventi esterni, e senza avere disputato il turno casalingo infrasettimanale per via delle problematiche legate alla loro situazione; nei provvedimenti emessi dal Tribunale risulterebbero colpite le società fornitrici di servizi esterni, quali ad esempio, vendita biglietti, catering, sicurezza interna e altro.Le vespe gialloblù hanno giocato al Braglia 5 volte e tutte in serie B: nei 5 precedenti il canarino non è mai stato punto dalle vespe, anzi il Modena ha fatto en plein, con cinque vittorie su cinque; l’ultima al Braglia risale allo scorso campionato (21.9.24), quando il Modena, ancora di Bisoli, vinse 3 a 0.La Juve Stabia ha giocato in trasferta fino ad ora 5 volte, conquistando 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta per un totale di 6 punti, conditi da 8 reti segnate e 9 subite; mister Abate, ex giocatore gialloblù, proverà a isolare la squadra dagli eventi esterni e per rispondere solamente sul campo.Per le scelte iniziali, mister Sottil dovrebbe riproporre nel suo 3-5-2 quello che fino ad ora è apparso l’undici base: davanti aChichizola, spazio al trio Tonoli (che dovrebbe giocare con una mascherina protettiva), Adorni, e uno tra Nieling e Dellavalle; a centrocampo probabili Zanimacchia, Santoro, Pyythia e Zampano: l’assenza di Gerli induce a un po’ di turnover, con l’ingresso o di Massolin o di Magnino; davanti, sicuro Gliozzi, da decidere chi al suo fianco; non è escluso l’impiego di uno tra Caso e Defrel.Arbitra la partita Dionisi de L’Aquila; con il fischietto abruzzese il Modena ha 3 precedenti, con 1 vittoria e 2 sconfitte; gli ospiti hanno invece incrociato Dionisi in 7 occasioni, con 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte.Calcio di inizio allo stadio Braglia domenica pomeriggio alle 15.00, davanti al pubblico delle grandi occasioni pronto a spingere il canarino verso i tre punti.