Il Modena ospita la Juve Stabia per riprendere il cammino
La Juve Stabia ha giocato in trasferta fino ad ora 5 volte, conquistando 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta per un totale di 6 punti
La Juve Stabia, nelle settimane scorse è stata sottoposta alla procedura di Amministrazione Giudiziaria con provvedimento del Tribunale di Napoli; un provvedimento che avrebbe natura preventiva e non colpirebbe né la società né i soci proprietari
Le vespe gialloblù hanno giocato al Braglia 5 volte e tutte in serie B: nei 5 precedenti il canarino non è mai stato punto dalle vespe, anzi il Modena ha fatto en plein, con cinque vittorie su cinque; l’ultima al Braglia risale allo scorso campionato (21.9.24), quando il Modena, ancora di Bisoli, vinse 3 a 0.
La Juve Stabia ha giocato in trasferta fino ad ora 5 volte, conquistando 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta per un totale di 6 punti, conditi da 8 reti segnate e 9 subite; mister Abate, ex giocatore gialloblù, proverà a isolare la squadra dagli eventi esterni e per rispondere solamente sul campo.
Per le scelte iniziali, mister Sottil dovrebbe riproporre nel suo 3-5-2 quello che fino ad ora è apparso l’undici base: davanti a
Arbitra la partita Dionisi de L’Aquila; con il fischietto abruzzese il Modena ha 3 precedenti, con 1 vittoria e 2 sconfitte; gli ospiti hanno invece incrociato Dionisi in 7 occasioni, con 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte.
Calcio di inizio allo stadio Braglia domenica pomeriggio alle 15.00, davanti al pubblico delle grandi occasioni pronto a spingere il canarino verso i tre punti.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc
