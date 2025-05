Mammut di Modena: il fine settimana delle squadre agonistiche

Quello appena trascorso, è stato un week end ricco di impegni per le squadre agonistiche di Mammut Modena. Le formazioni del circolo modenese erano impegnate in tutta la ragione per tenere alti, a colpi di padel, i colori del club di Via Ghiaroni. Il sogno della squadra di Serie C Femminile si infrange solamente in finale. Le ragazze modenesi vedono svanire i sogni di gloria nell’ultimo capitolo della stagione contro Padel Academy Parma che vince per 2-0.

Serie D Femminile: le ragazze, corsare, si impongono in trasferta con un punteggio finale di 2-1 in favore delle giocatrici emiliane che hanno prevalso su Tennis Club Riccione. La Squadra Maschile del Mammut, militando in Serie D, si è imposta con un netto 3-0 su All Sta Padel a San Felice sul Panaro.