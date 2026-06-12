Modena Calcio Femminile U15, una stagione da ricordare oltre ogni previsione

Si conclude il percorso del Modena CF Under 15, protagonista di un’annata che ha saputo regalare emozioni e risultati importanti, andando ben oltre le aspettative iniziali.

Le giovani calciatrici gialloblù hanno terminato il girone regionale al primo posto, conquistando così la qualificazione ai Playoff per le fasi nazionali e arrivando fino alla finale della seconda fase del campionato regionale. Un cammino impreziosito anche dal successo nel campionato CSI Interprovinciale e dalle numerose positive prestazioni raccolte nei diversi tornei affrontati durante la stagione.

Traguardi di grande valore, soprattutto considerando l’età del gruppo e il confronto frequente con formazioni più esperte e fisicamente più preparate. Per questo motivo, il significato di questa stagione non si limita ai risultati ottenuti, ma si riflette soprattutto nella crescita costante delle ragazze dentro e fuori dal campo.

Nel corso dei mesi la squadra ha affrontato ostacoli, difficoltà e momenti delicati, riuscendo sempre a reagire con compattezza e determinazione. Le giocatrici hanno evidenziato importanti progressi dal punto di vista tecnico, tattico e soprattutto nella mentalità, sviluppando maggiore sicurezza nei propri mezzi e una crescente capacità di affrontare le gare con equilibrio, maturità e spirito di squadra.

Un percorso reso possibile anche grazie alla guida dello staff tecnico, coordinato da Mister Antonio Campobasso e affiancato da Marco Filetti, Tommaso Lancellotti e Michele Casari, che hanno seguito e accompagnato il gruppo durante un’intera stagione ricca di crescita e soddisfazioni.