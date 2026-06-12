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Modena Calcio Femminile U15, una stagione da ricordare oltre ogni previsione

Modena Calcio Femminile U15, una stagione da ricordare oltre ogni previsione

Le giovani calciatrici gialloblù hanno terminato il girone regionale al primo posto, conquistando così la qualificazione ai Playoff

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Si conclude il percorso del Modena CF Under 15, protagonista di un’annata che ha saputo regalare emozioni e risultati importanti, andando ben oltre le aspettative iniziali.

Le giovani calciatrici gialloblù hanno terminato il girone regionale al primo posto, conquistando così la qualificazione ai Playoff per le fasi nazionali e arrivando fino alla finale della seconda fase del campionato regionale. Un cammino impreziosito anche dal successo nel campionato CSI Interprovinciale e dalle numerose positive prestazioni raccolte nei diversi tornei affrontati durante la stagione.

Traguardi di grande valore, soprattutto considerando l’età del gruppo e il confronto frequente con formazioni più esperte e fisicamente più preparate. Per questo motivo, il significato di questa stagione non si limita ai risultati ottenuti, ma si riflette soprattutto nella crescita costante delle ragazze dentro e fuori dal campo.

Nel corso dei mesi la squadra ha affrontato ostacoli, difficoltà e momenti delicati, riuscendo sempre a reagire con compattezza e determinazione. Le giocatrici hanno evidenziato importanti progressi dal punto di vista tecnico, tattico e soprattutto nella mentalità, sviluppando maggiore sicurezza nei propri mezzi e una crescente capacità di affrontare le gare con equilibrio, maturità e spirito di squadra.

Un percorso reso possibile anche grazie alla guida dello staff tecnico, coordinato da Mister Antonio Campobasso e affiancato da Marco Filetti, Tommaso Lancellotti e Michele Casari, che hanno seguito e accompagnato il gruppo durante un’intera stagione ricca di crescita e soddisfazioni.

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