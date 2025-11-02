Il Modena torna alla vittoria: 3-0 allo Juve stabia

Nelle scelte iniziali di Sottil, un paio di novità: davanti a Chichizola, spazio al trio Tonoli, Adorni, e Nieling; a centrocampo Zampano a destra con Zanimacchia a sinistra, Santoro play centrale con Sersanti mezzo destro e Magnino mezzo sinistro; davanti spazio alla coppia Gliozzi e Defrel.
Il Modena parte subito a tavoletta e dopo 90 secondi clamorosa occasione da gol: disimpegno errato della difesa ospite, sul pressing di Sersanti palla a Gliozzi che calcia a colpo sicuro, ma forse troppo debolmente, e Ruggero salva sulla linea a portiere battuto. Il Modena continua a spingere e al 14’ arriva l’eurogol di Nieling che calcia da casa sua e infila il pallone nel sette alla destra di Confente.
Nella ripresa si comincia su altri ritmi, molto più blandi, il Modena controlla campo, partita e pallone e la Juve Stabia non riesce a spingere; al 59’ Di Mariano per Defrel.
Al 65’ cross di Zampano, trattenuta in area su Gliozzi, i gialli protestano ma l’arbitro lascia giocare; al 67’ intervento dubbio su Sersanti al limite, l’arbitro lascia ancora giocare, ma poi viene richiamato al Var, e dopo la review concede il calcio di rigore; Gliozzi cecchino implacabile trasforma per il raddoppio.
Al 73’ Sottil muove ancora la panchina: dentro Beyuku, Pyythia, e Mendes per Zanimacchia, Sersanti e Gliozzi, con Zampano che trasloca in fascia sinistra, e Magnino sul centrodestra.
Al 88’ Pyythia calcia dal limite, Confente si distende in angolo; sul calcio d’angolo seguente tris del Modena: spizzata di Tonoli sul primo palo, pallone sul secondo palo, Ruggero e Mendes si spingono a vicenda e la palla carambola in rete con il tocco finale di Ruggero.
L’arbitro concede 5’ di recupero, al 90’ progressione di Beyuku, che calcia dal limite, tiro violento e
Modena riprende la sua marcia e si issa con merito nuovamente in testa alla classifica; grande prova di maturità dei gialli, che giocano con consapevolezza e maturità da prima della classe, e da grande squadra, quale sono.
Gialli di nuovo in campo sabato prossimo alle 15.00 allo Stirpe contro il lanciatissimo Frosinone in un altro interessantissimo big match.
Corrado Roscelli
Il tabellino
Modena-Juve Stabia 3-0
Reti: 14° Nieling, 69° Gliozzi rig., 90° aut. Ruggero
Modena (3-5-2) Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Sersanti (74° Pyyhtiä), Santoro, Magnino, Zanimacchia (74° Beyuku); Defrel (59° Di Mariano), Gliozzi (74° Pedro Mendes). A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Nador, Ponsi, Dellavalle, Massolin, Caso. All. Sottil.
Juve Stabia (3-5-2) Confente; Bellich (59\' Stabile), Giorgini, Ruggero; Carissoni, Mosti (74° Piscopo), Leone, Correia, Cacciamani; Maistro (59\' Burnete), Candellone (83° Gabrielloni). A disposizione: Signorini, Boer, Reale, Baldi, De Pieri, Zuccon, Mannini.
Arbitro: Federico Dionisi de L'Aquila (Assistenti Andrea Niedda di Ozieri e Federico Votta di Moliterno, quarto ufficiale Giorgio Bozzetto di Bergamo, Var e Avar Alberto Santoro di Messina e Maria Sole
Ferrieri Caputi di Livorno).
Ammoniti: Bellich, Santoro, Piscopo.
Note: 9.271 spettatori.