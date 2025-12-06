Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena volley, Lube Civitanova battuta 3-1: festa al Palapanini

Modena sale a quota 19 punti in classifica superando proprio Civitanova e tornerà in campo domenica 14 dicembre a Verona

Modena Volley protagonista in positivo al Palapanini: battuto 3-1 il Civitanova.

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Civitanova risponde con Boninfante al palleggio, Nikolov opposto, Bottolo-Loeppky martelli, Podrascanin-Gargiulo centrali con Balaso libero. I padroni di casa iniziano subito forte, 7-3 con il muro di Buchegger su Bottolo e timeout Medei. La formazione ospite risponde presente, muro di Podrascanin su Davyskiba per l’11-10 e timeout Giuliani. Le due squadre lottano su ogni palla e nel finale di set si gioca punto a punto: è Modena ad avere la meglio e a portarsi avanti, 25-23 con ace di Buchegger e 1-0. Avvio positivo di secondo parziale per Modena, battuta vincente di Sanguinetti e 4-1 dopo i primi scambi. La sfida prosegue sul filo dell’equilibrio, ace di Nikolov per il 15-15 e timeout Giuliani. Si gioca punto a punto così come successo nel primo set, Davyskiba non sbaglia e 21-21. Sotto 22-24, Modena reagisce con grande determinazione e con tre muri consecutivi di Mati conquista anche il secondo parziale: 26-24 e 2-0. Civitanova inizia meglio il terzo set, 8-11 dopo i primi scambi e timeout Giuliani.
La compagine marchigiana insiste, ace di Boninfante e 13-17 con altro timeout Giuliani. Nonostante i tentativi gialloblù, Civitanova ottiene il parziale (20-25) senza particolari problemi e riapre il match (2-1). Modena comincia forte nel quarto set, ace di Sanguinetti e 5-1 con timeout Medei. I gialloblù continuano a spingere in ogni fondamentale, battuta vincente di Mati e 16-4 nella bolgia del PalaPanini. La squadra di Alberto Giuliani controlla fino alla fine il largo vantaggio e porta a casa l’intera posta in palio, netto 25-11 con punto finale di Porro e 3-1. Modena sale a quota 19 punti in classifica superando proprio Civitanova e tornerà in campo domenica 14 dicembre (ore 18) in trasferta a Verona per l’ultima giornata del girone d’andata.

