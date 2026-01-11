Pesante sconfitta per il Modena: 2-0 a Padova

La gallina padovana becca il canarino gialloblù che ci lascia le penne. Il Modena esce immeritatamente sconfitto dall’Euganeo (2 a 0 il finale) al termine di una gara nella quale la mala sorte ci mette lo zampino; non bastano al Modena il solito possesso palla e il dominio del campo, e una supremazia schiacciante certificata dai numeri: 32 conclusioni dei gialli, sei nello specchio della porta, tre pali e 64% di possesso palla, non si traducono in punti utili per la classifica.Sottil sceglie Massolin per rimpiazzare Sersanti a centrocampo, con il rientrante Di Mariano a sostegno di Gliozzi; davanti a Chichizola, solito trio Tonoli, Adorni e Nieling; a centrocampo, da destra, Zampano, Massolin, Gerli, Santoro e Zanimacchia, con la coppia Gliozzi e Di Mariano in attacco.Modena subito propositivo e volitivo nella metàcampo del Padova, ma al primo affondo, veneti subito in gol: al 11’ assist di Capelli, imbeccato dal Papu, da sinistra, palla rasoterra che attraversa l’area di porta, sul secondo palo sbuca Bortolussi che insacca a porta vuota. La prima risposta del Modena è al 21’ con un tiro debole di Santoro da fuori, palla a lato. Al 30’ colpo di testa di Tonoli da corner di Di Mariano, Sorrentino para facile.Il Modena cerca di fare la partita, giocando regolarmente nella metàcampo del Padova, ma non riesce a cambiare passo e ritmo, permettendo ai veneti di difendere senza affanni a difesa schierata; i gialli, lenti e prevedibili nel giro palla, non trovano sbocchi offensivi utili e chiudono in svantaggio un primo tempo molto opaco.Nella ripresa, subito Modena propositivo: Gliozzi gira di prima intenzione un cross basso di Tonoli, para Sorrentino; al 48’ Zampano di testa, fuori di poco; al 51’ Massolin da fuori, centrale; al 53’ colpo di testa di Tonoli, a lato. Al 54’ fiondata dal limite di destro di Massolin, traversa. Al 61’ si vede l’esordio di De Luca in campo per Di Mariano. Al 65’ dentro Dellavalle e Beyuku per Adorrni (già ammonito) e Zanimacchia, con Zampano che scala a sinistra; al 67’ Massolin da dentro l’area, palla fuori. Al 74’ violenta conclusione dal limite di Gomez, si salva Chichizola. Al 78’ Pyythia e Mendes per Santoro e Gliozzi. I cambi di Sottil non sortiscono l’effetto desiderato e la partita tende ad addormentarsi.Nel finale il Modena accelera con un forcing costante. Al 81’ piattone di Gerli, si allunga Sorrentino, sulla respinta Tonoli calcia a lato.Al 84’ girata di testa di Massolin su cross di Zampano, paratona di Sorrentino che devia la palla sul palo. Al 85’ cross di Beyuku, spizzata di Tonoli, la palla arriva a De Luca che di testa colpisce il palo da pochi passi. L’arbitro concede 6’ di recupero e al 91’ Lasagna firma il raddoppio che però viene subito annullato per fuori gioco all’inizio dell’azione; ma un lungo check del Var, durato oltre tre minuti, dice che il gol è valido. Partita in ghiaccio, Modena incredulo e sconfitto con tante recriminazioni.I gialli hanno vinto una sola volta nelle ultime 8 partite e sono alla quinta sconfitta nelle ultime 6 gare; serve resettare subito, fare quadrato e rimanere compatti per ripartire al più presto: Sottil e la squadra hanno le capacità per riprendersi in fretta e uscire dal tunnel.Modena di nuovo in campo domenica prossima 18 gennaio per la prima di ritorno a Pescara alle 15.Padova-Modena 2-0Reti: 11° Bortolussi, 91° LasagnaPadova (3-5-2) Sorrentino; Belli (68° Villa), Sgarbi, Perrotta; Ghiglione (87° Faedo), Fusi, Harder (78° Crisetig), Varas, Capelli; Gomez (78° Seghetti), Bortolussi (78° Lasagna). A disposizione: Mouquet, Fortin, Faedo, Pastina, Villa, Di Maggio, Crisetig, Baselli, Silva, Buonaiuto, Seghetti, Lasagna.All. Andreoletti.Modena (3-5-2) Chichizola; Tonoli, Adorni (65° Dellavalle), Nieling; Zanimacchia (65° Beyuku), Santoro (78° Pyyhtia), Gerli, Massolin, Zampano; Di Mariano (62° De Luca), Gliozzi (78° Pedro Mendes). A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Cauz, Dellavalle, Nador, Cotali, Beyuku, Magnino, Pyyhtia, Pedro Mendes, De Luca. All. Sottil.Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (Assistenti Clemente Cortese di Bologna e Ayoub El Filali di Alessandria, quarto ufficiale Giuseppe Collu di Cagliari, Var e Avar Marco Monaldi di Macerata e Giacomo Paganessi di Bergamo).Ammoniti: Perrotta, Adorni, Belli, VarasNote: Spettatori 6.847