Promozione, lo United Carpi non cambia nome

Martedì sera in piazza Martiri la United Carpi si è radunata al Retrò Coffee Drink Food per presentare la prossima stagione, alla presenza speciale dell'assessore allo sport Mariella Lugli. Presenti dirigenza e staff tecnico al gran completo oltre al nuovo gruppo squadra, che a due mesi dall'ultima gara ufficiale si è ritrovato tra scherzi e sorrisi, in attesa di tornare a sudare sul campo. Manca ancora qualche tassello (ad esempio un secondo portiere) alla United Carpi (niente City Carpi per problemi burocatrici) al via nel prossimo campionato di Promozione dove cercherà di soffrire meno dello scorso anno.



Lo staff

La squadra

Allenatore Nicolò Gilioli (conf.), viceall. Luca Spaggiari, preparatore atletico Marco Battaglia, prep. portieri Luca Bulgarelli, ds Adisorn Namuangrak.Portieri: Andrea Chiossi ('02, Cdr Mutina).Difensori: Luca Amedei ('05), Francesco Ferrari ('06), Davide Ficarelli ('06), Andrea Gazzini ('01, Castellarano), Francesco Gianasi ('03), Mattia Govi ('06), Nana Hardy ('98, Fiorano), Jesse Kundome ('01), Federico Paramatti ('01), Nicholas Posponi ('00), Alessandro Vezzani ('02)Centrocampisti: Andrea Amura ('05, Riese), Marco De Marino ('06), Alessandro Garlappi ('98), Francesco Malagoli ('04), Tommaso Malvezzi ('06), Nikolas Mebelli ('01), Nicolò Pellacani ('05)Attaccanti: Federico Baraldi ('06), Alexander Cecchetto ('06), Andrea Crispino ('05), Lorenc Kolaveri ('94, Mirandolese), Hamza Nadiri ('97), Riccardo Nappa ('08), Kelvin Owusu ('05).