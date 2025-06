Promozione, rivoluzione alla Solierese

Ha davvero rivoluzionato la squadra il nuovo ds della Solierese Giorgio Malavolta che dopo il suo arrivo (anzi, ritorno) ha cambiato praticamente tutta la squadra in vista del campionato di Promozione. Sì, quest'anno i gialloblù saranno in Promozione grazie al titolo del Ganaceto, che ripartirà (forse) dalla Terza. Nuovo è anche l'allenatore, Beppe Greco, ex attaccante del Modena, che prenderà il posto di Vincenzo Conte, non confermato dalla società. L'unico confermato è il portiere Prejemerean, per il resto sono andati via tutti. Molti dei nuovi volti arrivano ovviamente dal Ganaceto, comprese le stelle Caselli e Feninno.

Arrivi: Tosi (p, Madonnina), Ligabue (d), Tagliavini (a) e Vignocchi (d, Cdr Mutina), Laino (d, Casalgrande), Giannelli (d), Mandreoli (d), Maccorapaj (d), Vaccari (c), Bozzani (c), Feninno (c), Dapoto (a) e Caselli (a, Ganaceto), Boschetti (c, Riese), D’Ambrosio (a, Fabbrico), Pagano (c, Spilamberto) Partenze: Trenga (p, Villa D’oro), Fall (a), Di Stasio (c) e Manicardi (d, Riese), Anang (d)? Sula (d)?, Saguatti (a) e Bozzini (c, San Damaso), Cavoli (c), Amadori (d) e Reggiani (c, Fiorano), Teodosio (c, Limidi) Ghidini a, Modenese), Della Corte ()?, Ronzoni (c)?, Jaquadi (d)?, Lugli (d)?, De Simone (c)?, Messori (a)?

Matteo Pierotti