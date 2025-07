Raduni dilettanti, la prima a partire sarà la Cittadella

E’ ormai definita la mappa dei raduni delle nostre squadre in vista della nuova stagione, col via dato in Serie D dalla Cittadella: i biancazzurri cominceranno a faticare da lunedì 21 luglio a Sestola, affrontando sabato 26 il Modena in amichevole a Fanano. In Eccellenza il 4 agosto sarà il primo giorno di lavoro per il Terre di Castelli (a meno che non cambi qualcosa con la questione Spal) che sarà fino al 9 a Sestola, poi al rientro si trasferirà a Marano, stessa data (lunedì 4) per il Formigine al “Pincelli”, da mercoledì 6 invece via per la Cdr Mutina a Saliceta. Tutte in sede le modenesi di Promozione: la Sanmichelese si ritroverà tutti i mercoledì di luglio, anche se la preparazione vera e propria comincerà ad agosto. La prima a mettersi in moto sarà la Virtus Castelfranco già da venerdì 1° agosto, poi venerdì 8 tocca alla United Carpi, lunedì 11 quando torneranno in campo Camposanto, La Pieve, Maranello, Sanmichelese e Solierese, il 18 toccherà a Medolla San Felice e Montombraro (a Crespellano) e il 19 chiuderà il Castelnuovo.

Matteo Pierotti