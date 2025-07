Serie D, Cittadella già al lavoro a Sestola

È iniziata ufficialmente la stagione 2025-2026 del Cittadella Vis Modena che parteciperà per il secondo anno consecutivo alla Serie D. La squadra di Gori è arrivata a Sestola dove ha svolto la prima seduta presso lo stadio Comunale. I biancazzurri alleneranno in Appennino fino a sabato 26 luglio, data in cui si disputerà la terza edizione del “Memorial Bibe Franco Marchesini”, in programma al campo “Lotta” di Fanano contro la prima squadra del Modena.Intanto il Cittadella ha ufficializzato che Francesco Barozzini farà parte della Rosa della prima squadra nel campionato di Serie D per la stagione 2025/2026. Trequartista e esterno d’attacco, classe 2006, può vantare un importante esperienza nel settore giovanile del Modena dove, fino allo scorso anno, è stato protagonista tra le file della Primavera.Squadra rinforzata con acquisti mirati come Caprioni, Calanca, Maini Dodaro e Carrozza. Diversi i giocatori che se ne sono andati a partire da Aldrovandi (Correggese?), Osuji (Sanremese), Guidone (Terre di Castelli), Caesar Tesa (Vianese), Bertani (Sammaurese), Mora (sarà il collaboratore di mister D'Angelo allo Spezia), Martey (Pianese), Serra (Cdr Mutina), Rosa (Formigine).Con Alberto Biagini, ds del Cittadella, facciamo il punto sul mercato.'Ci manca solo un portiere del 2007 che arriverà da una squadra professionistica, poi direi che siamo a posto.Abbiamo confermato 12 giocatori della passata stagione più 3 promossi dalla nostra juniores. Gli obiettivi che si eravamo prefissati, in base anche al nostro budget, sono stati raggiunti'-'Beh, Martey era del Sassuolo che poi l'ha girato alla Pianese, in Serie C. Il suo procuratore ci aveva già detto che sarebbe salito in C e pensiamo che merito sia anche nostro visto che lo abbiamo valorizzato'.'Non parlo di salvezza ma non dico nemmeno che il Cittadella vorrà vincere il campionato. Diciamo che vogliamo migliorare la posizione dello scorso anno, ma prima di parlare di obiettivi bisogna sapere come sarà il girone: se ci mettono le bresciane, poi magari con Piacenza e Pistoiese, ci sarà da divertirsi... Noi comunque vorremmo dare fastidio un po' a tutte, comprese quelle che saranno là in alto'.