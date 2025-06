Stadium Pallavolo Mirandola conquista la Serie A3: una serata di gloria e emozioni al Stadium

La serata del 9 giugno sarà ricordata a lungo dai tifosi della Stadium Pallavolo Mirandola. Il 2-3 finale (25-16, 25-19, 21-25, 18-25, 15-11) non racconta pienamente il dominio di Mirandola nei momenti decisivi.

La partita parte con qualche incertezza: Limbiate mette subito pressione e va avanti 0-3, ma Mirandola reagisce con determinazione. Albergati e Rustichelli accendono i motori e ristabiliscono l'equilibrio, poi è Sii a costruire il vantaggio con un muro perfetto. Dal 7-6 in poi, i padroni di casa gestiscono il gioco con autorità, chiudendo il primo set 25-16 tra gli applausi del pubblico.

Il secondo set è ancora più schiacciante. Mirandola prende subito il controllo e lascia poco spazio agli avversari, volando sul 5-1 e poi sul 16-12 con un ritmo forsennato. Limbiate prova a resistere, ma i gialloblù non concedono nulla, chiudendo 25-19 e assicurandosi la promozione. È il momento della festa.

Con la promozione già in tasca, Bicego premia i ragazzi della panchina, dando spazio a Scaglioni, Reyes, Egwaoje, Bevilacqua, Rustichelli, Maeo, Brondolo e Zanei. La formazione alternativa lotta con carattere, ma Limbiate riesce a sfruttare l’occasione e accorcia vincendo il terzo set 21-25. Nel quarto, i brianzoli mantengono il controllo e chiudono 18-25, portando il match al tie-break.

Nel quinto set, Mirandola non ha intenzione di chiudere la stagione con una sconfitta simbolica. Limbiate va avanti 6-8, ma la reazione emiliana è immediata: pari 8-8, poi Egwaoje e Zanei firmano il break decisivo 12-9. Il pubblico esplode quando i gialloblù chiudono definitivamente 15-11, dando il via alla celebrazione della promozione.

Dopo una stagione di sacrifici e sudore, Mirandola torna nella Serie A3, riportando entusiasmo e ambizione nel volley modenese. La festa continua fuori dal campo, perché questo è solo l'inizio di una nuova avventura.