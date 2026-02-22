Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Successo Run4Care: tremila persone in corsa per dire grazie a chi si prende cura

Evento nel distretto di Sassuolo organizzato dal CSI nel calendario degli appuntamenti per gli 80 anni del Comitato

Si è tenuta oggi la Run4Care, la corsa e camminata non competitiva organizzata dal CSI di Modena all’interno del progetto “80 eventi per 80 anni”, realizzato per celebrare l’anniversario di attività del Comitato. Dalla piazza Falcone e Borsellino di Sassuolo, questa mattina tremila persone sono partite verso i tre percorsi proposti - 3, 9 e 13,5 chilometri -, tutte insieme nel nome del “Più cura per chi cura”, lo slogan coniato dalla Regione Emilia-Romagna per sensibilizzare verso l’attenzione nei confronti del personale sanitario. Proprio i sanitari sono stati al centro della Run4Care, premiati al termine dell’evento all’interno del PalaPaganelli, dove è stato allestito il Care Village, così come le scuole che hanno partecipato e i tanti gruppi podistici e società presenti.
 


 

A dare il via ai podisti e ai camminatori è stata la Presidente del CSI Modena Emanuela Maria Carta, insieme a sindaci e amministratori locali di Sassuolo e Fiorano insieme alla Consigliere regionale e Presidente Commissione Sport della Regione Emilia-Romagna Maria Costi. Il percorso da tre chilometri è stato anche lo scenario della Dog4Run, la manifestazione dedicata ai tanti che hanno scelto di correre insieme al proprio amico a quattro zampe.
“Siamo contentissimi per la grande partecipazione – ha commentato la Presidente Carta - è stato meraviglioso vedere tante persone riunite per ringraziare il nostro personale sanitario. Questa Iniziativa è stata realizzata grazie a un’importante rete di collaborazione: dalle aziende, ai partner sanitari, ai volontari che hanno donato il proprio tempo per sensibilizzare verso il tema della cura verso il prossimo. La Run4Care è uno dei grandi eventi che realizzeremo in tutto il 2026 per celebrare il nostro ottantesimo anno di attività, ci dà una bellissima spinta per andare avanti con entusiasmo”.
 

La Run4Care è stata organizzata con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dell’Ufficio Scolastico regionale, dei Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Maranello e Formigine, dell’Università di Modena e Reggio Emilia, del CSV Terre Estensi e di CSI Modena Volontariato, oltre a quello dei tanti partner sanitari, delle associazioni e degli Ordini, in particolare: AUSL Modena, Ospedale di Sassuolo, Azienda ospedaliera di Modena, Ordine degli Psicologi ER, Ordine della Professione Ostetrica di Modena e Ferrara, Ordine degli Infermieri di Modena, Ordine dei Medici di Modena, Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Modena, Ordine dei Fisioterapisti di Modena e Reggio Emilia, AVIS Provinciale Modena, AIDO Provinciale Modena e Croce Rossa di Sassuolo.
