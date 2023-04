Tentato omicidio al residence Costellazioni: arrestato 24enne somalo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L'allarme è scattato 6:40 della mattina di giovedì' 13 aprile alla sala operativa della Questura che ha convogliato in via delle Costellazioni Volanti e sanitari del 118. Prestati i primi soccorsi sono scattate le indagini per risalire all'aggressore. Nell'attività coordinata dalla Procura della Repubblica sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti e sono state raccolte le testimonianze di alcuni soggetti presenti. Poco dopo i poliziotti erano sulle tracce dell'indagato. Le prove schiaccianti sono arrivate proprio da lui.All'atto di recuperare alcuni documenti e seguire gli operatori in questura l'uomo ha perso un coltello a serramanico, recuperato dagli agenti. Sulla lama erano ancora presenti tracce di sangue che analizzate sono risultate compatibili con l'aggredito. Anche gli indumenti indossati dall'uomo, e comparati con le immagini della videosorveglianza, sono risultati compatibili con quelli indossati al momento dell'aggressione. Il lavoro del gabinetto della polizia scientifica ha permesso di accertare la responsabilità dell'aggressione, facendo scattare nei suoi confronti il fermo per indiziato di delitto, fermo convalidato dal GIP. Nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Il giovane accoltellato è stato trasportato all'ospedale di Baggionare, con un prognosi iniziale di 30 giorni per perforazione del polmone sinistro per la quale è stato sottoposto a drenaggio polmonare presso il reparto di chirurgia.