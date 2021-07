Accoltellato al torace, senza fissa dimora all'ospedale

Una ferita al torace da arma da taglio, nel corso di una lite. Analoga scena a quella registrata alcune settimane fa in stazione dei treni, ripetuta ieri sera in piazzale Tien An Men, nell'area calda dello spaccio in città che comprende il Novi Park. Qui i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una lite tra due persone. Giunti sul posto, riverso a terra, uno di loro, un 37enne di origine marocchina, senza fissa dimora, ferito al torace con un'arma da taglio. L'aggressore si era dato alla fuga. Subito soccorso l'uomo ferito è stato trasportato all'ospedale. Non corre pericolo di vita. I carabinieri sono alla ricerca dell'autore del gesto per il quale potrebbe scattare l'accusa di tentato omicidio.