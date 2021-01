Aggredisce l’ex fidanzata: 28enne arrestato per violenza sessuale

La Polizia di Modena ha arrestato un giovane di 28 anni per violenza sessuale aggravata. Intorno all'1.30 del 2 gennaio è giunta segnalazione di una lite in strada tra un uomo e una donna, la quale all’arrivo della Volante, in lacrime, ha riferito agli agenti di aver appena subito una aggressione a sfondo sessuale da parte dell’ex fidanzato. L’uomo aveva desistito dal suo intento e si era dato alla fuga a bordo della propria auto, una volta accortosi dell’arrivo di alcune persone richiamate dalle urla della vittima.

La donna è stata soccorsa dagli agenti e trasportata dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso del Policlinico per le cure del caso.

Da una ricostruzione dei fatti sulla base delle dichiarazioni fornite dalla donna, l’ex fidanzato aveva reagito in maniera violenta quando la ragazza gli aveva comunicato di avere una nuova relazione sentimentale. Riuscendo a sfuggire al suo aggressore, con il quale era nata una colluttazione, la vittima era scesa dall’auto urlando e chiedendo aiuto.

L'uomo, una volta fermato, presentava ancora i segni della colluttazione con la donna. Ora si trova agli arresti domiciliari.