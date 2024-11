Atti vandalici nei bus in deposito Seta: arrestato ex dipendente

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Da qui il licenziamento. Per ragioni sconosciute alle prime ore del 16 settembre, primo giorno di scuola, nel momento in cui decine di bus sarebbero usciti per la giornata di servizio, l'uomo si era introdotto all'interno del piazzale recintato dove sostano i mezzi danneggiandone 51, rendendoli inutilizzabili attraverso la rottura della chiave di accensione inserita nei cilindretti di avviamento e l'occlusione dei cilindretti con l'utilizzo di silicone.

Le indagini dei carabinieri partite da quell'episodio si erano poi estese al secondo accesso abusivo nel deposito, il 22 settembre, quando utilizzando liquido infiammabile, l'uomo diede fuoco alla fiancata di un bus provocandone l'annerimento e l'increspatura delle parti plastiche.

Solo l'intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dalle guardie giurate in servizio nell'area limitrofe ha evitato che il bus fosse divorato dalle fiamme. Davanti al giudice, per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico.







L'azienda

'A nome dell'azienda desideriamo esprimere grande soddisfazione nel vedere finalmente conclusa positivamente una vicenda allarmante e dolorosa. Porgiamo quindi un sentito ringraziamento al Comando Provinciale dei Carabinieri per l'accurata indagine condotta, i cui esiti hanno consentito alla Procura di Modena di emettere un provvedimento cautelare a carico dell'autore di atti sconsiderati e gravissimi, compiuti con l'intenzione di colpire Seta ma che - di fatto - hanno invece causato un ingente danno ad un patrimonio della collettività modenese. Come già dichiarato a suo tempo, confermiamo che quelle scellerate azioni compiute all'interno del nostro deposito aziendale configurano un vero e proprio crimine, che non trova alcuna giustificazione e che ora verrà finalmente sanzionato'. Così Alberto Cirelli e Riccardo Roat, presidente e amministratore delegato di Seta.