Un 27enne marocchino, detenuto nel carcere di Modena, è stato trovato morto in mattinata nella cella. Il decesso probabilmente risale alla nottata. A darne notizia è il garante regionale per i detenuti dell'Emilia-Romagna, Roberto Cavalieri. Non sono ancora note le cause della morte.Il 29 gennaio, riferisce il garante, è stato visto da uno psicologo e gli era stato tolto il rischio suicidario lieve che aveva in precedenza, era in terapia per la Salute mentale. Aveva una normale prescrizione di farmaci. E' il quarto detenuto morto nell'istituto penitenziario modenese nell'ultimo mese.