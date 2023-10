Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In particolare, gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti per la presenza a Modena di un’auto sospetta, presumibilmente dedita a furti, con a bordo due uomini. Gli agenti hanno seguito l’autovettura fino a Carpi, dove l’auto raggiungeva un centro commerciale e, mentre uno dei due uomini sostava in macchina, l’altro si recava presso un centro di telefonia. Qui, l’uomo tentava di comprare, come appurato da immediati accertamenti, cellulari per un valore di 1900 euro, fornendo documenti identificativi falsi e buste paga false. I due uomini si portavano quindi in un secondo centro commerciale dove, con l’ausilio di personale del Commissariato di Carpi, venivano bloccati dalla Squadra Mobile e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, venivano trovati in possesso di diverse schede cellulari intestate a prestanome e documenti falsi. Tutto il materiale sequestrato è ora al vaglio degli investigatori. Dopo la denuncia, i due uomini campani sono stati raggiunti dal Foglio di via obbligatorio del Questore per 4 anni.