Carpigiana violentata e uccisa a Santo Domingo: il corpo era nel frigo

Claudia Lepore di 59 anni, originaria di Carpi, è stata violentata e uccisa a Santo Domingo dove si era trasferita 10 anni fa. Ne ha dato notizia questa mattina Il Resto del Carlino. Un uomo, Antonio Lantigua di 46 anni, è stato arrestato per il delitto. Il corpo della donna, legato e imbavagliato, è stato trovato nella sua abitazione giovedì all'interno di un frigorifero dove si trovava da almeno tre giorni. L'apertura del frigorifero era bloccata da una scala e non è escluso che la donna sia morta assiderata all'interno. A denunciare la scomparsa di Claudia Lepore era stata un'amica modenese, con la quale la 59enne aveva avviato nel 2009 un bed and breakfast.

L'omicida sarebbe stato 'assunto' da qualcuno per compiere l'omicidio dietro il pagamento di 200mila pesos (equivalente a poco meno di tremila euro).