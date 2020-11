Covid, ancora multe nel modenese per mancato rispetto del coprifuoco

Ancora multe per mancato rispetto dei divieti anti Covid. Nella serata di ieri i carabinieri di Carpi hanno sanzionato alcune persone. In varie zone della città sono stati identificati otto giovani del posto, dell’età compresa tra i venti e i trent’anni, sorpresi a bivaccare su delle panchine o a passeggiare senza alcun giustificato motivo, assembrati tra loro, indifferenti al divieto di mobilità e soprattutto di quello di portare al seguito la mascherina ed indossarla.Le sanzioni elevate dall’arma di Carpi vanno ad aggiungersi ad altre quattro sanzioni, delle quali tre elevate nella tarda serata di ieri nel parco 22 aprile a Modena, dove tre stranieri sono stati trovati senza la mascherina protettiva e una quarta elevata dall’arma di Camposanto alle 22.50. In quest’ultima circostanza, da parte di una persona del luogo, era stato violato il divieto di spostamento dalle 22 alle 5.Nell’ambito di tali controlli, eseguiti anche con il personale della polizia locale di Modena, uno straniero sanzionato per violazioni delle prescrizioni anticovid è stato denunciato per detenzione di di marijuana.