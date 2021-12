Covid: salgono al 98,3% i contagiati isolati senza sintomi o sintomi lievi

Nessun sintomo o sintomi lievi per il 98,3% delle persone (vaccinate e non vaccinate) che risultano positivi al Covid. Questo l'ultimo valore aggiornato ad oggi, 27 dicembre, rispetto agli effetti dell'infezione. Una percentuale in aumento, anche per effetto dei vaccini che riducono di molto i sintomi gravi e le ospedalizzazioni in caso di positività. Valore che comunque da sempre alto, anche quando i vaccini non c'erano. La percentuale dei positivi senza sintomi o con sintomi lievi da inizio pandemia è sempre stata sopra al 90% attestandosi al 95% o più nel 2021.Il veloce aumento dei contagiati nelle ultime settimane, con una popolazione vaccinata con ciclo completo di oltre l'85%, indica una forte diffusione del virus anche tra i vaccinati con seconda dose, soprattutto se con ciclo completo chiuso dopo 5 mesi, in cui la copertura della vaccinazione si riduce notevolmente, al 30% stando all'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità Ma oltre a questi rapporti, quali sono le reali possibilità di finire in ospedale o in terapia intensiva o di morire nel momento in cui si contrae il Covid, da vaccinati e non vaccinati?Sul totale dei positivi al Covid, nel rapporto sull'incidenza dell'agenzia regionale, risulta che il decesso si registra nello 0,023% dei casi di non vaccinati e lo 0,005% dei vaccinati con seconda dose da almeno 5 mesi. Lo 0,029 dei non vaccinati positivi finisce in terapia intensiva (0,003 per i vaccinati), mentre il ricovero incide percentualmente dello 0,17% sui soggetti non vaccinati e sullo 0,03% dei vaccinati.Gi.Ga.