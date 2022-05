Deliranti scritte no vax alla sede Cgil: 'Un atto di stampo fascista'

Deliranti scritte a firma del movimento No vax VV sono apparse questa mattina nella sede Cgil di piazza Cittadella a Modena.'Stamattina presidio davanti alla sede, di funzionari, delegati e pensionati che si ritrovano per dire 'non passeranno', al gruppo fascista “No Vax” che ha imbrattato la facciata della Cgil di Modena con scritte e simboli deliranti quali “sindacati servi di un governo nazista” - scrive il sindacato in una nota -. Un atto gravissimo, di stampo fascista, un attacco vile, vigliacco ed ignorante (hanno sbagliato anche a scrivere) utilizzato da chi da mesi sta attaccando le sedi sindacali, e in particolare quelle della Cgil, che deve essere fermato e condannato con una ferma risposta democratica'.'Piena e totale solidarietà alla Cgil - afferma il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli che stamattina si è recato sul posto - I sindacati sono garanzia di libertà e tutela del lavoro, e parte fondamentale della nostra democrazia: mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto'.