Duplice omicidio a Vignola, si indaga sui rapporti in famiglia

Ha ucciso la madre e il fratello e poi ha tentato di togliersi la vita, finendo in prognosi riservata all'ospedale modenese di Baggiovara dove si trova ricoverato in condizioni critiche. E' una tragedia maturata in ambito familiare quella che si è consumata domenica sera attorno alle 21.30 in una zona residenziale di Vignola. Il 67enne Uber Capucci, secondo quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri, ha accoltellato prima il fratello Emore, di un anno più giovane, e poi ucciso la madre 88enne, Anna Malmusi. Quest'ultima era allettata e non è ancora chiaro come sia stata uccisa: probabilmente sarà necessario attendere l'autopsia per poterlo affermare con certezza ma non sarebbe stata ferita con armi da taglio.

Come riporta l'Ansa le vittime del duplice omicidio vivevano sotto lo stesso tetto, mentre il presunto autore del delitto in un'altra abitazione. Dall'ospedale il presunto omicida non avrebbe ancora riferito dettagli utili sulla dinamica e sul movente. Alla sua sopravvivenza sono legate molte delle possibilità di chiarire quanto accaduto. Ma una prima ipotesi, seppur con cautela, viene avanzata dagli inquirenti: il delitto potrebbe essere maturato per dissidi sulla gestione dell'anziana madre che non era in buone condizioni di salute, soprattutto nei tempi più recenti.